Salute: Riccardi, prosegue piano per la Asp moro di Codroipo

L'assessore ha incontrato i sindaci degli 11 Comuni dell'Ambito territoriale Medio Friuli Palmanova, 6 mar - "È stata confermata la volontà da parte dei sindaci dei Comuni dell'Ambito territoriale del Medio Friuli di proseguire sulla strada per continuare a garantire al territorio i servizi dell'Asp Daniele Moro di Codroipo; riuscire a farlo, com'è accaduto, non era scontato. Si è evidenziata la volontà di proseguire la gestione commissariale dell'ente e si è ribadita anche la necessità di continuare nelle azioni relative all'equilibrio dei costi inseriti nel complessivo programma di riequilibrio finanziario". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute e alle politiche sociale e disabilità, Riccardo Riccardi, a margine di un incontro, nella sede della Protezione civile a Palmanova, che era stato chiesto dai sindaci degli undici Comuni aderenti all'Ambito territoriale del Medio Friuli (Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo) al fine di fare il punto sulla situazione legata alla gestione dell'Asp Moro di Codroipo. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Daniele Moro" di Codroipo - in gestione commissariale dall'aprile del 2022 - gestisce i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi sul territorio del Medio Friuli, i servizi sociali dei Comuni dell'Ambito di Codroipo, oltre che una Residenza per anziani non autosufficienti con circa 120 posti letto a Codroipo, una Comunità alloggio residenziale e semiresidenziale per disabili giovani e adulti, il Centro diurno "Casa di Giorno" per soggetti anziani affetti da forme di demenza e da morbo di Alzheimer e un Nido d'infanzia. "È emersa la volontà da parte dei sindaci - ha ribadito Riccardi - di confermare le scelte assunte nel 2022, pur considerando delle modifiche agli atti che regolano i rapporti tra l'Asp e i Comuni, scelte che potranno permettere di continuare a garantire i servizi di carattere socio-sanitario al bacino territoriale d'Ambito. La Regione, per quanto nelle sue competenze, continuerà - ha evidenziato l'assessore - ad accompagnare gli enti locali nel trovare le forme più opportune al fine di andare avanti con il piano finanziario, rispetto al quale la Regione è intervenuta con un finanziamento di oltre quattro milioni di euro proprio per consentire il mantenimento dei servizi a beneficio di ospiti, famiglie e personale".