Salute: Riccardi, Regione ha convocato sindacato per informare su Rar

Verso nuovo sistema in cui le Aziende sanitarie fisseranno obiettivi puntualiTrieste, 13 gen - "La Giunta regionale non ha ancora definitivamente deciso la modifica della distribuzione delle Rar-Risorse aggiuntive regionali e lo farà solo in seguito alla mia informativa alle organizzazioni sindacali, già convocate per una riunione in merito questa settimana".Lo afferma l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi a proposito del metodo di distribuzione delle Rar-Risorse aggiuntive regionali ai dipendenti del comparto sanitario e in risposta ad alcune sigle sindacali che hanno affermato il contrario in un recente comunicato."Si tratta comunque in generale di un tema già superato da buona parte delle Regioni italiane: anche il Friuli Venezia Giulia è in procinto di allinearsi con la finalità di distribuire le risorse in modo più mirato, evitando distribuzioni a pioggia", spiega l'assessore."Il mio intendimento - anticipa Riccardi - è di procedere introducendo un metodo di distribuzione delle risorse, che restano tali e non verranno ridotte, che non passerà più attraverso una negoziazione per macro obiettivi fissati tra la Regione e i sindacati, ma attraverso un accordo tra le Aziende sanitarie e i sindacati: questo sistema consentirà alle Aziende di individuare puntualmente gli obiettivi, misurare il loro raggiungimento e retribuire il personale in funzione di questo. Dunque, chi farà di più verrà remunerato di più, diversamente da un appiattimento che oggi continua a non garantire una giusta premialità sull'effettivo lavoro svolto". ARC/EP/pph