Salute: Riccardi, Regioni chiedono approfondimenti su liste attesa

La Commissione Salute della Conferenza delle Regioni si è riunita a Villa Manin di Codroipo Codroipo, 26 giu - "Sulla questione legata al recente decreto del Governo in tema di riduzioni delle liste d'attesa in sanità le Regioni stanno interloquendo con lo stesso Governo affinché possano essere approfonditi alcuni aspetti che gli enti locali regionali vorrebbero applicati in modo diverso. In particolare, la Commissione salute della Conferenza delle Regioni ha approfondito il parere sull'articolo del provvedimento che riguarda il potere di vigilanza e di sanzione da parte del ministero della Salute direttamente alle aziende sanitarie. Una responsabilità che le Regioni ritengono debba rimanere nelle proprie responsabilità e competenze". Lo ha detto questa sera l'assessore regionale alla Salute e politiche sociali, Riccardo Riccardi, a margine della riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome che si è riunita oggi pomeriggio a Villa Manin di Codroipo. "La Commissione Salute - ha proseguito Riccardi - ha riunito a Villa Manin gli assessori alla Salute delle Regioni italiane e ha discusso di alcuni temi importanti che saranno esaminati domani dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni. Oltre al tema cruciale del decreto governativo sulle liste d'attesa, sul quale già ieri i vertici della Commissione hanno incontrato il ministro della Salute, si è anche affrontata l'altrettanto importante questione del riparto dei fondi nazionali per la salute per l'anno 2024, dal quale però la Regione Friuli Venezia Giulia è esclusa in virtù della nostra autonomia". La riunione della Commissione Salute di oggi pomeriggio a Villa Manin è stata voluta dalla Regione nell'ambito dell'importante congresso di due giorni - che si aprirà domani, sempre nelle sale di Villa Manin di Passariano - dal titolo "Laboratorio Sanità 2030: l'Intelligenza artificiale in Sanità tra etica e applicazioni". Una due-giorni organizzata dal "Laboratorio Sanità 2030 Fvg", Regione Fvg e Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). "Sarà un'occasione importante - ha aggiunto l'assessore - di dibattiti e confronti sulla materia dell'Intelligenza artificiale e sulle applicazioni e ricadute in ambito sanitario delle nuove tecnologie. Saranno illustrate esperienze anche internazionali. La due giorni di confronto, infatti, vedrà anche la partecipazione dei più importanti player internazionali nel settore dell'Intelligenza artificiale e del suo utilizzo in ambito sanitario". ARC/LIS/gg