Salute: Riccardi, RiabilitaFvg integra offerta specialistica

Tavagnacco, 16 settembre - Nell'augurare allo staff di "RiabilitaFvg" un buon lavoro nei nuovi spazi del business center dello Sky Level di Tavagnacco, questa mattina, l'assessore alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, si è soffermato sulla necessità di rifondare il sistema sanitario che oggi vive un momento di grande difficoltà causato "da scelte non fatte, decisioni non assunte, mancata programmazione, in particolare per la politica del personale. Anni di immobilismo di fronte a una società che, nel frattempo, è profondamente cambiata e che adesso continua a basarsi su modelli non più aderenti alle esigenze della comunità". L'esponente della Giunta ha ringraziato il direttore sanitario del centro specialistico di riabilitazione, Nicola Collini, e i suoi collaboratori, per aver scelto di investire in questo settore, offrendo prestazioni di altissima qualità, che vanno ad affiancarsi all'eccellenze del sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia. "Un'alleanza ampia è oggi più che mai necessaria, nella contemporaneità del nostro tempo. Spesso mi accusano di volere privatizzare la sanità, un pensiero lontanissimo dal mio quando, invece, credo profondamente in un sistema che tenga insieme più tipologie di offerte, ma sempre governate dal pubblico. La differenza sta nella consapevolezza di vivere una stagione difficile, dove è necessario unire tutte le forze, nella forma e nella collaborazione migliore, per garantire il diritto alla cura sancito costituzionalmente alle persone, in particolare a quelle più fragili. Ben vengano allora strutture come RiabilitaFvg", ha concluso Riccardi. ARC/PT/pph