Salute: Riccardi, riassetto dei consultori di Asugi potenzia l'offerta

Estensione dell'orario, potenziamento delle equipe e libera scelta della sedeTrieste, 1 feb - "La riorganizzazione dei consultori di Asugi potenzia l'offerta e non la diminuisce: garantisce, infatti, l'ampliamento dei servizi con il rafforzamento delle equipe multiprofessionali a supporto delle pazienti e l'estensione dell'orario a disposizione dell'utenza fino alle 10 ore".Lo ha affermato l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi."Le attività dei consultori Asugi attualmente non sono penalizzate dalla carenza di personale - ha rilevato Riccardi - ma dall'inadeguatezza degli spazi che con il nuovo assetto vengono migliorati. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità registrano, infatti, che la disponibilità di ostetriche di Asugi per ventimila abitanti ha una media oraria di 50 rispetto alla media oraria nazionale di 25, quella degli psicologi di 46 rispetto alla media oraria nazionale di 17 e di 25 per gli assistenti sociali rispetto al dato nazionale pari a 11".Come ha rilevato l'assessore regionale "molti sono i benefici della riconfigurazione: con più personale concentrato in ogni sede si potrà estendere l'orario di accesso, grazie a una maggiore elasticità organizzativa, rendendo possibile, per esempio, l'accoglienza ad accesso diretto e le visite di ginecologia e ostetricia anche al pomeriggio. Inoltre, venendo meno la logica dell'appartenenza distrettuale, le pazienti potranno scegliere liberamente a quale sede consultoriale rivolgersi"."Il nuovo schema organizzativo - ha concluso Riccardi -, se lo si guarda con occhio scevro da pregiudizi, supera la frammentazione e ha solo aspetti positivi". ARC/PPH/ma