Salute: Riccardi, riorganizzata diabetologia San Vito-Spilimbergo

L'operazione si concluderà a maggio. Previsto un dirigente e due internisti



Pordenone, 30 mar - "Oltre ad un dirigente medico, sulle sedi di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Maniago il servizio di diabetologia potrà contare anche sul supporto di due medici internisti. La riorganizzazione dell'attività sarà realizzata entro fine maggio".



Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi illustrando oggi in Aula una specifica interrogazione a risposta immediata. "La riorganizzazione del servizio di diabetologia della sede di Spilimbergo e Maniago - ha detto l'esponete dell'Esecutivo Fedriga - verrà gestita nella logica di presidio ospedaliero unico di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, da un dirigente medico diabetologo. Questa persona verrà dedicata alla sola attività ambulatoriale a tempo pieno sulle sedi di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Maniago a far corso dalla metà del mese di aprile prossimo. Il professionista, titolare di struttura semplice di diabetologia, si avvarrà della collaborazione di due colleghi medici internisti esperti in diabetologia, uno per ogni sede principale".



"In questa fase di transizione, anche in previsione della prossima dimissione del dottor Francescutto - ha concluso Riccardi - l'Azienda continuerà ad avvalersi della collaborazione del dottor Felace, il cui contratto viene prorogato. La riorganizzazione sarà pienamente realizzata entro la fine del mese di maggio" ARC/AL/ma