Salute: Riccardi, rispettati tempi Pnrr opere ambito Agro Aquileiese

Questo pomeriggio l'incontro coi sindaci del comprensorio per fare il punto Palmanova, 18 ott - "Rispettati i tempi legati ai progetti per la realizzazione ex novo e per la riorganizzazione degli spazi delle strutture sanitarie afferenti l'ambito Agro Aquileiese legati ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le opere riguardano la realizzazione della Casa della comunità (Cdc) a Cervignano del Friuli, la Casa della comunità a Palmanova, e la creazione della Centrale operativa territoriale (Cot) sempre a Palmanova". Lo ha comunicato, questo pomeriggio, l'assessore alla salute le politiche sociali del Friuli Venezia, Giulia, Riccardo Riccardi che ha incontrato i sindaci dei paesi dell'ambito territoriale dell'Agro Aquileiese, nella sala della direzione del presidio ospedaliero di Palmanova, insieme al direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (Asufc), Denis Caporale. "L'incontro di oggi segue quello che si è tenuto qualche giorno fa con i sindaci del Cividalese, Valli del Natisone e Valle dello Judrio - ha ricordato Riccardi -. Riteniamo importante dar conto ai primi cittadini dello stato dei lavori in corso rispetto a queste importanti opere per le comunità del territorio che governano. Come per la struttura sanitaria del Cividalese, anche quelle dell'Agro Aquileiese procedono secondo il cronoprogramma stabilito inizialmente e per questo ringrazio l'Asufc per l'impegno". Per la Casa della comunità di Cervignano del Friuli, causa aumento dei costi, la Regione ha integrato il fondo e ha già a disposizione ulteriori 442.000 euro che si vanno ad affiancare ai 4 milioni già finanziati sempre dalla Regione e al milione e mezzo circa del Pnrr, per un finanziamento complessivo di quasi 6 milioni. Sui sei piani dell'edificio, saranno organizzati gli spazi dedicati alle cure primarie, all'odontoiatria sociale e ai servizi diagnostici di base, affiancati a specialistica e riabilitazione. Il progetto esecutivo è stato approvato e il contratto d'appalto stipulato; termine di ultimazione dei lavori dicembre 2025. Per la Casa della comunità di Palmanova, in via Natisone, all'interno della quale sono previste le funzioni di area specialistica, assistenza infermieristica e riabilitativa, direzione e coordinamento distrettuale, il finanziamento complessivo è di oltre 3 milioni di euro, di cui oltre un milione e mezzo coperto da finanziamento regionale. Anche in questo caso è stato approvato il progetto esecutivo e il contratto d'appalto dei lavori è in corso di stipula. Per quanto attiene, infine, la centrale operativa territoriale, che sorgerà sempre a Palmanova in via Natisone, il finanziamento complessivo è di 173mila euro, con progetto esecutivo approvato e contratto d'appalto stipulato. ARC/PT/al