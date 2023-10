Salute: Riccardi, "sala rosa" Andos Udine aiuta donne operate al seno

Udine, 21 ott - "Il grande lavoro svolto e il notevole l'impegno profuso costantemente dall'Andos di Udine, con passione e determinazione, non sono solo straordinari per l'importante supporto che danno a favore delle donne operate al seno e per la collaborazione costante che vede operare l'associazione coi professionisti della salute del presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine: sono azioni che permettono alle donne di vivere con più serenità un momento difficile della loro esistenza sapendo di non essere sole, potendo utilizzare spazi comodi e colorati che non riportano alla mente l'ambiente ospedaliero". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore regionale con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi intervenuto nel padiglione principale del presidio ospedaliero dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per l'inaugurazione della "sala rosa". Si tratta di uno spazio, arredato dall'Andos di Udine, che accoglierà le pazienti dell'ambulatorio che vede una stretta collaborazione tra la struttura di Senologia, diretta da Carla Cedolini, e di Ginecologia e ostetricia, diretta da Lorenza Driul, per le donne a rischio di tumori al seno e tumori ovarici. I mobili sono stati donati da aziende che hanno creduto in questo progetto. All'inaugurazione, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, la presidente dell'Andos di Udine Mariangela Fantin e il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFc) Denis Caporale, è seguita poi la "Camminata di sensibilizzazione contro il tumore al seno" organizzata dall'Andos di Udine, nel mese della prevenzione alla neoplasia mammaria, aperta dall'assessore Riccardi, che si è conclusa con l'arrivo nella sede della Prefettura di Udine, in via Pracchiuso. ARC/PT/ma