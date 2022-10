Salute: Riccardi, scuola spazio primo per promozione salute

Presentato il documento regionale di buone pratiche Trieste, 10 ott - "Parlare di salute significa anche parlare di prevenzione e fare prevenzione ci porta ai nostri giovani e alla scuola, ovvero all'ambiente educativo per eccellenza, insieme e in sinergia col fondamentale spazio della famiglia. Creare un dialogo inter-settoriale sistematico e inter-istituzionale che superi gli eventi spot di promozione di stili di vita sani, e farlo a partire dai banchi, vuol dire prevenire situazioni di disagio tra i ragazzi e farlo insieme. Perché la salute non è una dimensione di esclusiva responsabilità del settore sanitario ma un dovere di tutti". Lo ha detto questo pomeriggio il vicegovernatore e assessore regionale con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervento al webinar "Le scuole che promuovono salute" in seno al quale è stato illustrato il documento regionale di buone pratiche promosso dalla Regione. Il momento di confronto ha visto la partecipazione di numerosi esperti e docenti. "Attraverso le aziende sanitarie e a progetti regionali mirati, la Direzione centrale salute del Friuli Venezia Giulia ha finanziato e continua a sostenere importanti percorsi per promuovere il benessere psico-fisico dei giovani studenti, affinché possano sviluppare stili di vita sani e, di riflesso, portare buone pratiche di salute nelle loro famiglie e tra coetanei. Questo è ancora più importante oggi, dopo due anni faticosi, dettati da forti restrizioni causate dalla pandemia - ha sottolineato Riccardi -. Star bene significa apprendere meglio e aumentare, di conseguenza, il benessere di tutta la comunità. Guardiamo a progetti che possano essere sostenuti nel tempo e in maniera equa". "Riteniamo fondamentale qualificare l'ambiente e qualificare le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti - ha rimarcato Riccardi -. Al centro c'è, in primis, lo sviluppo nei bambini e nei ragazzi di capacità personali in grado di renderli responsabili e consapevoli dello loro scelte di vita e di comportamento. Tra gli obiettivi anche la prevenzione del bullismo e dell'aggressività". "Tra i progetti sostenuti dalla Regione c'è 'Meditazione', in collaborazione con l'Università di Udine, che entro l'anno porterà a formare 300 docenti per portare in classe la mindfulness. C'è poi il progetto 'Unplugger', per la formazione degli insegnanti finalizzata allo sviluppo del pensiero critico e creativo nei giovani allievi, e non ultima la collaborazione con il Cnr di Pisa per un iter che offre a dirigenti scolastici e docenti gli strumenti migliori per rilevare il benessere dei loro studenti" ha ricordato Riccardi. ARC/PT/ma