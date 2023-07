Salute: Riccardi, serve fiducia verso professionisti sanità

Udine, 1 lug - "Dobbiamo far crescere una coscienza civile per non vanificare l'importante attività di aggiornamento e di ricerca dei nostri professionisti della salute, per non depotenziare il quotidiano impegno che mettono al servizio della comunità. Uno dei compiti più difficili che la politica ha dovuto affrontare durante la pandemia è stato quello di trovare un punto di equilibrio fra la posizione degli operatori sanitari, che pretendevano il massimo rigore, e quella della popolazione il cui iniziale rispetto delle regole, nel tempo, si è allentato. Anche su questo aspetto, sulla fiducia verso il sistema sanitario, il Paese deve lavorare ancora molto per non inficiare il rilevante impegno profuso". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo oggi alla quarta edizione del convegno IDiPac4-Infezioni difficili nel paziente critico che si è tenuto nella biblioteca del Polo scientifico dell'ateneo a Udine. Presente anche il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Denis Caporale. L'evento ha approfondito, con relatori nazionali e internazionali, tematiche quali le infezioni da batteri e funghi molto resistenti e il problema dell'antibiotico-resistenza. Un tema significativo in Italia, secondo Carlo Tascini responsabile scientifico e moderatore di una parte dei lavori, che vede però alcune regioni virtuose, quali il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia-Romagna dove i tassi di infezione sono più bassi rispetto al resto del Paese. Nell'esprimere gratitudine e riconoscenza "per l'operato dei sanitari, per il loro talento e competenza, elementi fondamentali durante la pandemia", l'assessore regionale ha rimarcato l'importanza dell'integrazione fra le specialità del sistema sanitario, che "non devono avere pareti, devono interagire per dare al cittadino la migliore risposta di salute possibile". Accanto a questo, il tema della fiducia: "fondamentale quella dei cittadini nei confronti di infermieri, medici e sanitari tutti per non depotenziare il grande lavoro dei professionisti della salute" ha ribadito Riccardi. Secondo Tascini, infine, poter contare sulla sensibilità delle istituzioni anche sulle problematiche discusse in questi giorni, così come durante l'emergenza sanitaria, è di grande importanza. ARC/LP/gg