Salute: Riccardi, sì a candidatura Fvg a tavolo nazionale dipendenze

Palmanova, 4 mag - Enrico Moratti, direttore della Soc dipartimento delle dipendenze dell'Asufc, è stato designato fra gli otto rappresentanti al Tavolo tecnico nazionale sulle dipendenze.



Lo ha reso noto, al termine della seduta della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



"La nostra candidatura è stata accolta - ha detto Riccardi -. Enrico Moratti è un professionista qualificato e riconosciuto dal sistema sanitario e non solo. La designazione è particolarmente importante considerando il contesto pandemico e la nostra scelta di raccordare il dipartimento delle dipendenze a quello della salute mentale. Per affrontare le situazioni legate alla salute mentale e alle dipendenze fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, in maniera uniforme, la Regione ha elaborato, infatti, in accordo con il sistema sanitario, specifici protocolli che definiscono le linee guida per tutto il Friuli Venezia Giulia".



Compito del Tavolo, istituito presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, è quello di definire le linee di indirizzo uniformi per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze con particolare riguardo ai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta). ARC/LP/pph