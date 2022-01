Salute: Riccardi, soddisfazione per ok Comuni a Piano prevenzione

Trieste, 31 gen - "Siamo molto soddisfatti per il parere positivo unanime al Piano regionale della prevenzione 2021-25 da parte dei Comuni del Friuli Venezia Giulia ai quali va il nostro ringraziamento".



Lo ha affermato questa mattina il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi nel corso della riunione del Consiglio delle autonomie locali (Cal) che ha espresso parere positivo sulla delibera della Giunta regionale 2023 del 30 dicembre 2021, relativa al "Piano regionale della prevenzione 2021-25. Approvazione preliminare".



"Siamo assolutamente disponibili a individuare un contesto nel quale affrontare insieme agli enti locali, in modo permanente, le tematiche riguardanti la prevenzione. In questa partita sull'integrazione sociosanitaria - ha spiegato Riccardi - i Comuni devono continuare ad avere un ruolo attivo anche di carattere decisionale. Bisogna però affermare chiaramente che la programmazione sanitaria deve mantenere gli attuali strumenti di governo nel rispetto delle regole vigenti".



"I Comuni sono sentinelle fondamentali per il nostro territorio e - ha sottolineato il vicegovernatore - sono alleati importanti per dare adeguate risposte alle richieste di salute dei nostri concittadini".



"Purtroppo da molti anni questa Regione presenta standard legati alla prevenzione fra i più bassi in Italia. Una situazione che probabilmente ci aiuta a spiegare le difficoltà e i dati sulla campagna vaccinale, che comunque - ha aggiunto Riccardi - nel Friuli Venezia Giulia ha raggiunto il milione di adesioni".



"Abbiamo bisogno di un grande piano sostenibile di promozione della salute che - ha rimarcato l'esponente della Giunta - deve vedere la collaborazione leale dell'intero sistema, compresi gli enti locali della nostra Regione".



"In tema di risorse, rispetto all'inizio della precedente legislatura, sul bilancio di previsione abbiamo messo 50 milioni di euro in più per le Aziende sanitarie. Se in futuro si deciderà correttamente di alzare i costi per la prevenzione territoriale, bisognerà però riequilibrare la spesa riguardante alcune prestazioni oggi erogate in modo inappropriato dalle strutture ospedaliere".



Su proposta del vicegovernatore Riccardi è stato rinviato invece in terza Commissione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 54 del 21 gennaio 2022, recante: "LR 22/2019 - Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2022. Approvazione preliminare".



"Questa è una delibera molto importante che necessita di ulteriori approfondimenti - ha spiegato Riccardi -. In questo ambito risultano strategici gli investimenti straordinari previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)".



"A tal proposito insieme al governatore Fedriga stiamo preparando un master plan complessivo che comprenderà risorse europee, statali e regionali, che riguarderà tutti gli investimenti programmati per il Friuli Venezia Giulia e che - ha concluso - sarà presentato capillarmente sul territorio". ARC/RT/gg