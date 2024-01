Salute: Riccardi, stanza accoglienza migliora gestione pazienti Ps Ud

Udine, 11 gen - "La stanza dell'accoglienza inaugurata oggi è prima di tutto una scelta di tipo culturale che Asufc ha saputo compiere realizzando un progetto che va a favore delle persone con disabilità, con autismo e guarda a tutte quelle situazioni che necessitano di un ambiente confortevole, riservato e non medicalizzato per la comunicazione, ad esempio, di eventi luttuosi o per la gestione di pazienti vittime di violenza di genere. Una scelta che auspico possa influire positivamente anche sul lavoro dei professionisti, in particolare quelli che operano nelle aree dell'emergenza che vanno messi nelle condizioni di lavorare nel migliore dei modi per poter dare le risposte più adeguate ai bisogni di salute delle persone". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, oggi, in occasione dell'inaugurazione della stanza dell'accoglienza nel Pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia a Udine; un locale destinato ad accogliere utenti con bisogni particolari, nell'ambito dei ricoveri d'urgenza, in un ambiente dedicato al comfort e all'accoglienza emotiva. Presenti all'inaugurazione anche il direttore generale di Asufc Denis Caporale, il direttore facente funzioni del Pronto soccorso Paola Ventruto, il direttore dei servizi sociosanitari Massimo Di Giusto ed Elena Bulfone della fondazione Progettoautismo Fvg in rappresentanza del comitato provinciale disabili di Udine. "Per alleviare il carico dei Pronto soccorso - ha dichiarato Riccardi - è necessario avviare un processo di separazione dei flussi partendo non solo dall'appropriatezza della domanda ma anche tenendo conto delle diverse esigenze delle persone. Bisogna riuscire a sezionare i fenomeni che si presentano nelle strutture dell'emergenza urgenza: lo si fa intervenendo sul territorio ma anche con progetti come quello odierno che incarnano lo spirito della recente norma sulla disabilità che tiene conto delle cronicità e della necessità di dare risposte di cura specifiche per ogni persona". Il locale inaugurato oggi si trova in prossimità dell'accettazione ma è riservata rispetto ai flussi principali del Pronto soccorso. L'arredamento è stato determinato in seguito a una condivisione con esperti del settore al fine di realizzare un ambiente caldo e accogliente in cui le caratteristiche tipiche dell'ospedale siano ridotte al minimo e con pochi stimoli visivi o sensoriali e con luci di intensità variabile. Sono stati poi introdotti un divanetto, delle poltroncine, piante e quadri per rendere la stanza il più simile possibile a un ambiente domestico. È stato comunque previsto lo spazio per alloggiare una barella per i pazienti che potrebbero necessitarne. Gli spazi saranno gestiti dagli infermieri nel percorso che il paziente potrà fare in maniera più serena e riservata. ARC/LP/ma