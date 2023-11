Salute: Riccardi, strutture sanitarie Codroipesi rispettano tempi Pnrr

Importanti le integrazioni finanziarie della Regione a fronte del caro prezzi Codroipo, 6 nov - "Per la realizzazione dell'Ospedale di comunità, nel complesso sanitario di via Duodo a Codroipo, i tempi dettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono ampiamente rispettati. Visto il caro prezzi dovuto alla congiuntura economica negativa, oltre al finanziamento di 3,5 milioni di euro erogato dalla Regione, si aggiunge un ulteriore somma, pari a 1,5 milioni di euro, stanziata sempre dalla Regione, per portare a compimento l'opera, il cui quadro economico ruota attorno a quasi 7,7 milioni di euro". Lo ha spiegato questo pomeriggio l'assessore regionale con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che nella sede del Centro di salute mentale di Codroipo ha incontrato i sindaci del territorio per illustrare, appunto, lo stato di avanzamento dei lavori delle strutture sanitarie previste in questa zona della nostra regione con fondi del Pnrr. Presenti numerosi primi cittadini e il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Denis Caporale. "Per quanto riguarda l'Ospedale di comunità, i lavori sono stati avviati all'inizio del mese di novembre dello scorso anno e saranno ultimati nel giugno del 2024 - è entrato nel dettaglio l'esponente dell'Esecutivo -. A questa opera si affianca la Casa della comunità, sempre nel complesso sanitario di via Duodo, a Codroipo. In questo caso l'integrazione del finanziamento regionale per il caro prezzi è di 183.000 euro che si somma agli oltre 6,3 milioni di euro di stanziamento, sempre della Regione. Il quadro complessivo è di 8 milioni di euro di cui 1,5 circa arrivano dal Piano nazionale di ripresa e resilienza". I lavori per la Casa della comunità saranno ultimati entro il dicembre del 2025; il progetto esecutivo è stato approvato e il contratto d'appalto dei lavori è in corso di stipula. Si lavora anche alla Centrale operativa territoriale (Cot) sempre nello stesso complesso sanitario di Codroipo, con un finanziamento di 173.000 derivante dal Pnrr: "Per la Cot - ha spiegato Riccardi -, il progetto esecutivo è stato approvato e il contratto d'appalto è stato stipulato. I lavori saranno consegnati entro il gennaio prossimo. "Come abbiamo fatto per il Cividalese e la Valle dello Judrio, l'Agro Aquileiese e la Carnia, oggi a Codroipo abbiamo voluto incontrare gli amministratori dei Comuni per illustrare loro lo stato di avanzamento delle opere - ha specificato Riccardi -. In tutti questi ambiti le opere stanno rispettando i tempi dettati dal Pnrr, anche grazie all'importante lavoro svolto dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale". ARC/PT/ma