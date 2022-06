Salute: Riccardi, su area Sant'Osvaldo Ud grezze strumentalizzazioni

Trieste, 30 giu - "E' stato portato avanti un lavoro importante, con un percorso partecipativo che ha coinvolto istituzioni locali, articolazioni dello Stato e il Comune, avviando un confronto costante anche con la cooperazione sociale e le associazioni. Chi dichiara quindi che sull'ex ospedale di Sant'Osvaldo finora non sia stato fatto niente dimostra una grave mancanza di rispetto nei confronti di tutte quelle persone che si stanno impegnando per arrivare entro la fine della legislatura a un'idea puntuale sulla progettualità".



Lo ha detto oggi a Trieste il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, in sede di Commissione III del Consiglio regionale con all'ordine del giorno la riqualificazione del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo a Udine.



Come ha spiegato il vicegovernatore, "risulta bizzarro che chi a parole sostiene il concetto di partecipazione si lamenti poi perché questa linea di azione, come in questo caso, venga osservata. Ed è ancora più grave il fatto che chi muove queste critiche appartenga professionalmente al settore e dovrebbe quindi ben conoscere le tempistiche legate alle regole e alle procedure, come ad esempio quelle del superamento dei vincoli".



"Stiamo portando avanti un'operazione complessa - ha proseguito Riccardi - in quanto puntiamo a far coabitare una serie di interessi diversi: la salute mentale, le dipendenze, l'inclusione, l'integrazione sociale, i servizi sanitari territoriali, il valore storico e culturale, la formazione, fino alla valorizzazione del bene architettonico e della sostenibilità ambientale. Ma anche passare da una condizione in cui esiste una separazione tra la struttura dell'area e la città. Lavoreremo infatti perché questa divisione non ci sia più."



"Spiace - ha concluso l'esponente della Giunta - che chi in quest'Aula di queste cose, anche per formazione professionale, dovrebbe capirne più degli altri si riduca a delle grezze semplificazioni, perché se si arriva a dire che in questo progetto non ci sono idee, allora forse a non averne di idee è qualcun altro". ARC/GG/pph