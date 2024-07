Salute: Riccardi, su emergenza nessuna situazione fuori controllo

Udine, 1 lug - "La situazione, sempre migliorabile, non è "fuori controllo" come indicato nell'interrogazione a risposta orale. Gli eventi avversi sono rari, ancorché facciano notizia, rispetto all'enorme volume di soccorso erogato quotidianamente dal sistema della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Sores".E' parte della risposta che l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha dato ad una Iro su un arresto cardiaco avvenuto in Campo San Giacomo a Trieste e i relativi soccorsi."Dall'analisi della documentazione si evince che, nei fatti, la prima richiesta di soccorso giunta alla Sores identificava un profilo relativo ad un paziente cosciente che respirava autonomamente e rispondeva alle domande dell'operatore attraverso l'utilizzo del protocollo di filtro telefonico Mpds (Medical Priority Dispatch System) - ha dettagliato Riccardi -. Si tratta dell'algoritmo professionale che permette di escludere ogni sospetto di arresto cardiaco in fase di chiamata, assegnando la risposta di soccorso più adeguata sulla base dei sintomi di priorità richiesti. Inoltre, alla richiesta esplicita di presenza di dolori, il paziente rispondeva negativamente permettendo in questa fase di escludere anche una possibile sindrome coronarica acuta, anche nel sospetto. Per questi motivi, il filtro telefonico Mpds applicato dall'operatore della Sores ha indicato un codice di gravità verde".Riccardi ha spiegato come "solo al momento della seconda chiamata, avvenuta appena alle 11:01, la Sores ha appreso del fatto che il paziente era in arresto cardiaco e, solo a quel punto, ha potuto inviare le risorse di soccorso avanzato in codice rosso. Al termine della prima chiamata di soccorso, l'operatore della Sores, come da protocollo Mpds, stava invitando il chiamante a sorvegliare il paziente e a richiamare immediatamente se la situazione clinica fosse cambiata".Sulla richiesta di attivazione della procedura del decreto ministeriale della Salute 11 dicembre 2009 relativo agli eventi sentinella, Riccardi ha specificato che non è stata attivata la procedura, poiché dal riascolto delle chiamate e dalla rilettura dei tabulati non è stata riscontrata una caduta nell'operato Sores.Infine in merito alla richiesta di accesso agli atti, Riccardi ha evidenziato come "la normativa regionale al riguardo (art. 9, comma 3 LR n. 17/2007 e art. 67 LR n. 7/2000), riconosce ai Consiglieri regionali il diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali, senza tuttavia definire espressamente la tempistica entro la quale le richieste debbano essere evase. Arcs ha dato riscontro, a seguito della necessaria istruttoria e delle valutazioni anche dal punto di vista della tutela dei dati personali, con nota del 29 febbraio scorso". ARC/LP/al