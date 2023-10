Salute:Riccardi, su emergenza-urgenza sì a tutte soluzioni possibili

Trieste, 2 ott - "Sull'emergenza-urgenza, e non solo sul caso 'mediatico' del Pronto soccorso dell'ospedale di Latisana, dobbiamo essere realisti, onesti, chiari e responsabili. Tutto il resto sono solo sterili e puerili comitatismi e prese di posizione che fanno male prima di tutto al cittadino e ai professionisti della salute che, con grande competenza, abnegazione e sacrificio, salvano vite umane e aiutano chi si trova nella necessità di essere curato. Oggi siamo di fronte a una situazione senza precedenti che va gestita con soluzioni altrettanto senza precedenti, a memoria". Lo ha sottolineato l'assessore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, rispondendo a un'interrogazione in consiglio regionale. Nel sottolineare "come sia fondamentale e irrinunciabile assicurare il servizio di emergenza-urgenza, utilizzando tutte le soluzioni possibili", l'esponente della Giunta ha sottolineato come "l'integrazione di medici e infermieri di Paesi stranieri nel Sistema sanitario regionale si configuri non solo come di 'grande sollievo' per pazienti e sanitari, ma indispensabile nei tempi della nostra storia contemporanea, caratterizzata da carenza di figure professionali di questo profilo". Riccardi ha fatto notare l'impegno della Regione per il reperimento di personale sanitario "locale", snocciolando i numeri dei concorsi banditi: "per l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, a titolo esemplificativo, sono stati banditi più concorsi pubblici e avvisi nel 2022 e 2023: nel 2022 sono stati attivati un concorso pubblico e 3 avvisi di cui 2 sono andati deserti. Nel 2023 sono stati attivati un concorso pubblico (in fase di espletamento) e 2 avvisi, di cui uno è stato appena pubblicato". Per quanto attiene al riepilogo delle assunzioni in area dirigenti medici 2022-2023, ha ricordato che nel 2022 si è proceduto a 2 assunzioni - di cui una a San Daniele del Friuli a tempo Indeterminato e una a Latisana a tempo determinato -; nel corso del 2023, invece, 8 le assunzioni - di cui 2 a Tolmezzo, a tempo determinato, e 4 a Udine, a tempo determinato, 2 a San Daniele del Friuli a tempo determinato e a tempo indeterminato -. "Purtroppo i concorsi vanno deserti e le procedure che vengono adottate non permettono di acquisire un numero sufficiente di dirigenti medici; in analogia a quanto sta accadendo da anni nelle regioni di tutta Italia, si ricorre a affidamenti esterni. L'alternativa a questo è la chiusura dei servizi, chiusura che stiamo cercando di evitare; una chiusura che accadrebbe senza questa forma individuata dall'azienda". ARC/PT/gg