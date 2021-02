Salute: Riccardi, su linee guida ci vuole coerenza istituzionale

Palmanova, 11 feb - "Se le linee guida della sanità regionale esaminate dal Cal non sono condivise, allora la cosa più giusta da fare è quella di votare contro e non di astenersi".



Così il vicepresidente della Giunta regionale con delega alla Salute Riccardo Riccardi in merito ad alcune prese di posizioni avanzate dal primo cittadino di Palmanova Francesco Martines al termine della seduta del Consiglio delle Autonomie locali, chiamato a dare il proprio parere sulle Linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale.



"A differenza di tutti gli altri sindaci presenti che hanno approvato le direttive - aggiunge Riccardi - Martines ha scambiato un consesso qual è il Consiglio delle Autonomie locali con un luogo deputato a mettere in atto una mozione congressuale di partito. Un confronto istituzionale corretto - conclude il vicegovernatore - non può avvenire utilizzando toni come quelli espressi quest'oggi". ARC/AL/pph