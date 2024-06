Salute: Riccardi, su ospedale San Daniele opposizione fa tutto sola

Trieste, 19 giu - "È davvero singolare come qualcuno parli di 'marce indietro' dell'Amministrazione regionale in totale assenza di atti e decisioni da cui si possa recedere. Nella fattispecie, il caso del presidio ospedaliero di San Daniele e della fantomatica chiusura del servizio di chemioterapia si somma a una serie di uscite, da parte di alcuni consiglieri dell'opposizione, nelle quali se le cantano e se le suonano da soli. Il tutto per voler fare una strumentalizzazione politica basata sul nulla e in relazione ad argomenti di particolare delicatezza che meriterebbero una postura più istituzionale, improntata alla serietà e alla verità di ciò che si dice".Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi a margine della seduta del Consiglio regionale con all'ordine del giorno, tra gli altri punti anche le risposte della Giunta a una serie di interrogazioni. ARC/GG/pph