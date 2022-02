Salute: Riccardi, su psicologo cure primarie scritta pagina importante

Trieste, 24 feb - "Con l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio regionale della mozione sull'introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie, oggi abbiamo scritto una pagina importante per quanto riguarda il tema del benessere psicologico dei nostri cittadini. Le fragilità avevano rilevanti proiezioni di crescita già prima della pandemia. Purtroppo il Covid-19 ha contribuito a peggiorare notevolmente la situazione. Questo provvedimento, dal valore politico alto, apre alla possibilità di affrontare i nuovi fenomeni che stiamo registrando nella nostra società con un approccio diverso rispetto al passato".



Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la discussione della mozione intitolata "Introduzione del servizio dello psicologo delle cure primarie, azioni a sostegno dell'intercettazione dei disturbi psicologici e dei bisogni di benessere psicologico dei cittadini e del potenziamento dei dipartimenti di salute mentale".



"Questo provvedimento - ha sottolineato Riccardi - conferma la valenza del ruolo della Casa di comunità pensata per dare risposte sulle cure primarie. Si tratta di tematiche in continua evoluzione che il nostro sistema sta affrontando in stretta sinergia e grazie a una costante interlocuzione con gli ordini professionali e i rappresentanti della professione degli psicologi".



"Se guardiamo poi con attenzione le linee di gestione delle Aziende per gli interventi legati all'integrazione socio sanitaria, possiamo inoltre notare per il 2022 un incremento del 20 per cento rispetto l'anno precedente per quanto concerne le risorse dedicate alle attività riabilitative per la salute mentale e le dipendenze. Risorse fondamentali - ha concluso il vicegovernatore - per rispondere alle esigenze sia della popolazione che della sanità del Friuli Venezia Giulia provocate dalla diffusione della pandemia". ARC/RT/pph