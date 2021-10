Salute: Riccardi, successo robotica a Gorizia conferma buone scelte

Trieste, 8 ott - "L'intervento di prostatectomia effettuato con successo all'ospedale di Gorizia mediante robot chirurgico conferma la bontà e la lungimiranza delle scelte legate a questo tipo di tecnologia. La robotica riduce l'invasività degli interventi, accresce il risparmio del patrimonio ematico e mostra di migliorare il decorso postoperatorio; in altri termini, è una carta vincente".



Lo ha affermato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.



"L'urologia di Gorizia intensificherà l'attività chirurgica robotica - ha rilevato Riccardi -, ma non è solo l'Asugi bensì l'intero sistema sanitario regionale che sta conseguendo risultati importanti e prestazioni sempre più raffinate negli interventi assistiti dalla tecnologica più avanzata. La Regione crede in questa strada e la perseguirà con sempre maggiori energie". ARC/PPH/ma