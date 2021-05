Salute: Riccardi, valorizzato ruolo amministratori di sostegno

Palmanova, 27 mag - "Avendo come obiettivo quello della riforma della legislazione regionale in materia di disabilità nell'ottica di una condivisione partecipativa di tutti i soggetti interessati, già con le modifiche introdotte dalla norma del 2019 gli amministratori di sostegno di persone residenti nel territorio regionale possono richiedere un intervento economico nel caso in cui il giudice tutelare assegni loro l'indennità rilevando l'impossibilità di metterla a carico del patrimonio dell'amministrato".



Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, partecipando in videoconferenza al Convegno "La tutela giuridica delle persone con disabilità: sfide e opportunità" organizzato dal Comitato Pari opportunità presso l'Ordine degli avvocati di Pordenone.



Lo stesso Riccardi ha ricordato i fondi (450mila euro nel 2020 incrementando il fondo negli ultimi quattro anni) ripartiti dagli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno, per la formazione delle persone che vogliono svolgere la funzione di amministratore di sostegno e per l'istituzione e la gestione degli Sportelli promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno (37 aperti nel biennio 2019/2020). "E proprio con lo Sportello - ha concluso Riccardi - è stato introdotto un servizio a favore delle famiglie, oltre che della pubblica amministrazione, in un quadro normativo reso più semplificato". ARC/GG/ma