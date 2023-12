Salute: Roberti, con ApotecaPed innovazione a favore pazienti Burlo

Trieste, 19 dic - "Giunta e Consiglio regionale in modo compatto hanno approvato lo stanziamento di oltre 200mila euro alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste destinato ad acquisire il braccio robotico ApotecaPed che segna una svolta tra la farmacia di ieri e quella del presente e del futuro. Una innovazione straordinaria all'insegna dell'efficacia, dell'efficienza e della sicurezza che andrà a tutto vantaggio dei piccoli e fragili pazienti dell'ospedale pediatrico". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che questa mattina a Trieste ha preso parte all'inaugurazione di questo strumento innovativo. "Grazie alla sinergia promossa e sviluppata da tutte le parti coinvolte - pubbliche e private - il Burlo Garofolo si dota così di una tecnologia che solo tre realtà al mondo possono vantare - ha sottolineato Roberti -. Questo lavoro di squadra, frutto di una visione costruttiva e lungimirante, ha portato a inaugurare un sistema di ultima generazione mai utilizzato in precedenza da un ospedale pubblico italiano". Come è stato spiegato nel corso dell'evento, il braccio robotico ApotecaPed consente infatti di produrre farmaci sterili personalizzati a misura di bambino. Questo strumento è pensato per la preparazione meccanizzata di questi prodotti garantendo il massimo controllo attraverso sistemi di misura in grado di assicurare l'elevata precisione e la completa tracciabilità e integrità delle informazioni. "Si tratta - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - di una grande vittoria del nostro sistema di salute e di una scintilla di speranza per i veri destinatari di questo progetto innovativo: i bambini che avranno bisogno di ricorrere ad alcuni farmaci che da oggi saranno preparati con una precisione ineguagliabile grazie a questo braccio robotico". ApotecaPed porterà inoltre a un risparmio del 30% della spesa annua per gli antibiotici e a una riduzione del tempo infermieristico dedicato alle attività di allestimento in reparto con una conseguente ottimizzazione del lavoro. "L'efficienza e la riduzione delle tempistiche concorreranno a coadiuvare in maniera decisiva l'attività del personale sanitario con riflessi estremamente positivi - ha concluso Roberti - sulla qualità del lavoro di chi si prende cura dei pazienti più fragili". ARC/TOF/al