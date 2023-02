Salute: sinergia Terzo settore per progetti assistenza vittime reato

Deliberata in Giunta l'approvazione dell'Avviso di istruttoria pubblica



Trieste, 24 feb - Su proposta del vicegovernatore con deleghe alla Salute, politiche sociali e disabilità, la Giunta regionale ha deliberato oggi l'approvazione dell'Avviso di istruttoria pubblica per l'individuazione di enti del Terzo settore disponibili alla co-progettazione di interventi relativi ai progetti "Ripar(t)iamo 2" e "INclusione, CONfronto, TRAttamento 2", approvati dal Dipartimento degli affari di giustizia, che mirano alla realizzazione di interventi di assistenza alle vittime di ogni tipo di reato.



L'esponente dell'Esecutivo ha spiegato, a margine, che questo tipo di progettualità ha l'obiettivo di sviluppare uno strumento complessivo di tutela delle vittime, le cui le esigenze e necessità saranno trattate in maniera globale e coordinata, evitando e superando, quindi, iniziative frammentarie o incoerenti.



Tre gli aspetti di cui si compone la tutela offerta alle vittime di reato: informazione e sostegno, partecipazione al procedimento penale e protezione "generale e particolare". Per la co-progettazione sono messi a disposizione oltre 93mila euro cui si aggiungerà la quota di co-finanziamento aggiuntivo che i soggetti proponenti intenderanno mettere a disposizione.



Il vicegovernatore ha spiegato ancora a margine che questo progetto si concentrerà sull'informazione degli operatori, sulla cooperazione e sul coordinamento degli interventi, con la finalità di garantire un reale sostegno alla vittima, in sinergia con le risorse e con i servizi territoriali. La volontà è quella di costruire sul nostro territorio regionale una rete tra gli attori e le risorse già esistenti e operanti per le medesime finalità.



I soggetti interessati a partecipare al procedimento di co-progettazione potranno presentare la propria disponibilità anche in forma di Accordo temporaneo di scopo (Ats), con la partecipazione di più enti del Terzo settore. ARC/PT/pph