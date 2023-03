Salute: sportivi sicuri in montagna con corsi per medici-infermieri

Oggi consegna diplomi a Piancavallo



Aviano, 5 mar - La formazione è uno dei passaggi fondamentali per garantire migliori condizioni di sicurezza delle persone. E il lavoro di oggi alza ulteriormente il nostro livello di qualità.



Questo il concetto espresso dal Vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia che oggi è intervento ad Aviano, nella sala dell'Infopoint di Promoturismo di Piancavallo, alla cerimonia di consegna dei diplomi assegnati ai partecipanti del corso di formazione avanzato incentrato sul soccorso sanitario sui campi di gara nella stagione invernale, sulle piste di sci e di ghiaccio e in area impervia.



Il corso, che arriva alla sua 5. edizione, ha preso avvio ieri con sessioni teoriche e si conclude oggi con esercitazioni pratiche in ambiente innevato. L'iniziativa formativa, cui hanno preso parte un centinaio di persone tra medici, infermieri e personale del soccorso piste, è stato organizzato dal Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione medico sportiva italiana in collaborazione con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) e dal Comitato regionale Fvg del Coni, con il patrocinio dell'Italian resuscitation council (Irc) che è il Gruppo italiano per la rianimazione cardiopolmonare.



La finalità del corso di formazione, che sarà proposto in futuro anche in una sessione estiva per il soccorso in aree di gara in acqua, in mare e in piscina, è quella di formare i professionisti dell'emergenza sanitaria rispetto alle procedure da adottare per salvare persone in arresto cardiocircolatorio, infatuate o comunque vittime di eventi traumatici nello specifico ambiente innevato.



I partecipanti sono stati formati rispetto l'abbigliamento da indossare per un soccorso efficace e in autoprotezione, ai presidi sanitari da portare con sé e, in generale, rispetto alle modalità operative da adottare in quello che viene considerato ambiente ostile, e di come agire in collaborazione e coordinamento con altri operatori anche non sanitari. ARC/PT/al