Salute: struttura accoglienza giudiziaria in ex ospedale psichiatrico

L'edificio 11 di Udine idoneo a ospitare persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario



Trieste, 31 mar - Via libera dalla Giunta del Friuli Venezia Giulia all'approvazione del programma di utilizzo del finanziamento assegnato alla Regione per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici, specificatamente per l'intervento di ristrutturazione per la creazione di una struttura sanitaria di accoglienza per il superamento degli ospedali psichiatrici nell'ambito del Dipartimento di salute mentale di Udine dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (AsuFC).



L'approvazione è avvenuta su proposta del vicegovernatore con delega dalla Salute il quale, a margine, ha spiegato che l'edificio oggetto dell'intervento è ricompreso nell'area dell'ex ospedale psichiatrico provinciale di Udine, in via Pozzuolo, il numero 11. Per le sue caratteristiche, defilato e architettonicamente semplice, l'immobile è ritenuto idoneo per ospitare una struttura di accoglienza di persone: per uomini e donne, cioè, cui è stata applicata la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (Opg) o in casa di cura e custodia.



Il quadro economico dell'opera sommava, nel 2022, a poco meno di 1,3 milioni di euro. L'esponente dell'Esecutivo ha spiegato, sempre a margine che, a sostegno, sono state già destinate una prima parte di risorse per oltre 830.000 euro (tra fondi statali e regionali e da economie regionali). Per permettere la completa sostenibilità economica dell'intervento si attingerà ad altre linee contributive per la parte rimanente.



Concluso questo primo iter, seguirà l'approvazione del progetto esecutivo, per cui sono stati già rilasciati tutti i pareri, con una previsione di poter concludere i lavori entro 15 mesi. L'intervento prevede la riconfigurazione interna e l'adeguamento impiantistico dell'edificio; saranno consolidate le fondamenta, le murature portanti e la copertura - quest'ultima con rifacimento del manto in coppi -. ARC/PT/pph