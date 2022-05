Salute: veloce adozione atti aziendali enti Servizio sanitario Fvg

Per attuare gli obiettivi previsti dal Pnrr



Trieste, 25 mag - Procede speditamente l'adozione dei provvedimenti di adozione degli atti aziendali da parte degli enti del Servizio sanitario regionale, atti che permetteranno di continuare fattivamente nella programmazione, nelle assunzioni e quindi nell'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale resilienza e ripresa (Pnrr).



Ne ha dato comunicazione questa mattina il vicegovernatore con delega alla Salute in sede di Consiglio regionale, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata.



Entrando nel dettaglio, l'esponente dell'Esecutivo ha spiegato che gli atti sono stati già adottati dal Burlo Garofolo, dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e dall'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina. A breve saranno adottati anche dal Centro di riferimento oncologico (che è in attesa di ricevere il parere da parte del ministero della Salute), dall'Azienda sanitaria Friuli occidentale e dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute. ARC/PT/ma