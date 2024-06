Salute:volontariato alleato imprescindibile per risposte a sistema Fvg

Inaugurato a Spilimbergo nuovo sportello a sostegno enti Terzo settoreSpilimbergo, 5 giu - Il volontariato è un alleato imprescindibile, senza il quale diventa assai difficile dare efficaci risposte di salute ai cittadini e il servizio attivato oggi va sicuramente in questa direzione.È questo, in sintesi, il concetto espresso a Spilimbergo dall'assessore regionale alla Salute in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo sportello a favore degli Enti del Terzo Settore che operano nella città del mosaico - e nell'alto pordenonese - ospitato all'interno di Casa Bevilacqua. Alla presenza del sindaco e dei presidenti delle associazioni Fish e Fervol che cureranno la gestione del centro, l'esponente dell'Esecutivo regionale ha posto in evidenza il valore fondamentale che il volontariato offre in questo specifico settore e senza il quale diventerebbe difficile dare una risposta di salute ai cittadini.In particolare è stato ricordato l'importanza della presenza fisica di operatori nel fornire informazioni a quanti le richiedono, attraverso una rete di sportelli ben radicata nel territorio e che in questo momento è giunta a quasi una ventina di unità. In questo modo si è superato il rischio di dover far rapportare le persone con le macchine nel caso in cui si fosse centralizzato il sistema, con il pericolo di lasciare sempre più soli coloro che avevano bisogno di risposte ma incapaci di affrontare un dialogo digitale. La presenza del volontariato diventa quindi imprescindibile per mettere a terra in maniera concreta le risposte richieste dal territorio, attraverso un sistema bel collaudato ed efficiente.L'assessore regionale ha poi messo in luce un primato che il Friuli Venezia Giulia vanta a livello nazionale, che è quello dato dall'elevato numero di volontari rispetto alla popolazione residente. Un valore questo che per l'amministrazione regionale va sostenuto e tutelato perché diventa parte sempre più imprescindibile anche nel dare risposte di salute. La sussidiarietà venutasi a creare tra istituzioni e terzo settore è infatti in grado di dare un apporto di grande valore, soprattutto nell'ambito delle fragilità e disabilità delle persone; se la sanità offre soluzioni nell'urgenza, la salute invece, anche attraverso il sistema del volontariato, entra a far parte della rete a supporto delle cronicità con le quali ci si dovrà sempre più confrontare in un prossimo futuro. ARC/AL/gg