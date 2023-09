Sambri: Fedriga, raccoglieremo suo testimone per la formazione giovani

Trieste, 18 set - "Claudio Sambri è stata una figura importante per la regione, il cui valore è stato riconosciuto in modo bipartisan dalle diverse amministrazioni che si sono avvicendate: rivoluzionario è stato il suo creare un ponte tra la ricerca e l'impresa, favorendo il rinsaldarsi di una rete tra ateneo, istituzioni e mondo produttivo. Si tratta di un sistema solido, a cui Sambri ha dato un contributo essenziale, che ci ha permesso di superare le avversità e di essere una delle regioni che cresce di più in Italia". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'evento organizzato al Mib Trieste School of Management in ricordo di Claudio Sambri, protagonista in numerose istituzioni scientifiche, tra cui l'Università di Trieste e la stessa Mib, ma anche in realtà pubbliche, tra cui Friulia e PromoturismoFVG per la Regione Friuli Venezia Giulia. "A lui si devono risultati concreti, come l'avvio del Corso Origini a cui tanti corregionali hanno partecipato: sono tutti progetti che si sono realizzati in un modo che oggi consideriamo scontato - ha fatto notare Fedriga - ma che così non era quando Sambri li ha avviati". Fedriga ha poi posto l'accento sulla sua influenza più significativa, che risiede nell'impatto che ha avuto sulla formazione delle menti giovani. Come anche emerso dalle testimonianze, Sambri ha guidato e formato migliaia di studenti, non solo come docente ma anche come relatore delle loro tesi di laurea. La sua dedizione all'educazione ha contribuito a plasmare le future generazioni di professionisti e imprenditori, lasciando un'eredità duratura che continuerà a ispirare e a guidare coloro che hanno avuto la fortuna di essere suoi studenti. "Il contributo maggiore che ci ha voluto lasciare in eredità - ha ricordato Fedriga - è la formazione dei giovani: oggi abbiamo potuto ascoltare dalle testimonianze dei suoi allievi e colleghi l'impegno umano che metteva nella quotidianità, con i suoi studenti. Si tratta di una grande eredità che noi dobbiamo raccogliere per garantire continuità, con lo stesso slancio e caparbietà che metteva lui" ha auspicato il governatore, ringraziando Mib per aver reso in un luogo di formazione così importante non una semplice commemorazione ma un momento di consapevolezza del seme che ha gettato Claudio Sambri. "Spero che continueremo a far crescere la pianta che lui ha fatto nascere" ha rilanciato il governatore, concludendo il suo intervento al momento commemorativo a cui hanno preso parte anche gli assessori alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro. A ricordare nell'evento, moderato dal direttore scientifico di Mib Alberto Tracogna e introdotto da un videomessaggio del presidente di Mib Cristiano Borean, sono stati, tra gli altri, il fondatore di Mib e oggi amministratore delegato Vladimir Nanut e la direttrice del Dipartimento di Scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche dell'Università di Trieste Donata Vianelli. A chiusura dell'evento è stata scoperta la targa in memoria di Sambri in un padiglione polifunzionale del palazzo Ferdinandeo che ospita la scuola di management. ARC/EP/ma