San Giusto: Roberti, Civica orchestra Ts eccellenza del Fvg

Trieste, 3 nov - "La Civica orchestra di fiati "Giuseppe Verdi" di Trieste è una vera eccellenza del territorio e la Regione, per questo motivo, ha scelto di patrocinarla inserendo il tradizionale concerto di San Giusto tra le iniziative abbinate al marchio 'Io sono Friuli Venezia Giulia'". Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha portato il saluto istituzionale al "Concerto di San Giusto" svolto oggi al teatro Verdi di Trieste nella ricorrenza del Santo Patrono. Sul palco la Civica orchestra di fiati "Giuseppe Verdi" di Trieste, diretta dal maestro Matteo Firmi. "Questo concerto - ha affermato Roberti - è un appuntamento ormai tradizionale nell'ambito della festa patronale di San Giusto, così come le altre cerimonie religiose e civili. La musica è certamente il modo migliore per suggellare questa giornata". ARC/PAU/al