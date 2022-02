Sanità: Riccardi, a Neurologia pordenonese nel 2022 più ore psicologa

È intenzione dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale aumentare le ore della psicologa nel corso nel 2022



Trieste, 28 feb - "Le ore della psicologa per il servizio di neurologia nel Pordenonese saranno aumentate nel corso del 2022 da parte dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale. Sul territorio sono state attivate tutte le ore possibili per rispondere alle esigenze dei pazienti".



Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi rispondendo a un'interrogazione presentata stamane in sede di III Commissione del Consiglio regionale.



"Nel mese di luglio dello scorso anno, la dottoressa che seguiva questo ambulatorio si è trasferita in altra sede - ha detto Riccardi -. L'Asfo ha mantenuto l'attività nei due mesi successivi, con l'aiuto di un neurologo Sumai, mentre si è trovata costretta a interrompere l'attività a settembre-ottobre; a novembre, poi, l'ambulatorio è stato riaperto. È intenzione dell'Azienda, nel corso nel 2022, aumentare le ore della psicologa. Sul territorio sono state attivate tutte le ore possibili per rispondere alle esigenze dei pazienti". ARC/PT/ma