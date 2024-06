Sanità: Riccardi, previsto park multipiano nell'ospedale di Monfalcone

L'assessore: nel frattempo miglioramenti per area Pronto soccorsoPordenone, 19 giu - "Il progetto di rivisitazione complessivo del presidio ospedaliero di Monfalcone, in fase di definizione, prevede oltre alla ristrutturazione e all'ampliamento dei corpi fabbrica esistenti, anche la realizzazione di una struttura multipiano, interrata, da adibire a parcheggio dipendenti e visitatori con la conseguente riqualificazione della viabilità pedonale e carrabile".Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, in Consiglio regionale nel corso del question time rispondendo a un'interrogazione relativa alla riorganizzazione dei parcheggi, attraverso un intervento migliorativo per l'utenza, nell'area del Pronto soccorso dell'ospedale di Monfalcone. "La soluzione ora presente - ha proseguito Riccardi - al momento la migliore possibile, è stata adottata per garantire posti auto, sempre disponibili all'utenza, riservando un'area dedicata per i dipendenti. Al fine di facilitare ulteriormente la fruizione dei posti auto in prossimità del Pronto soccorso si provvederà, da subito, sia a incrementare le informazioni per l'utenza, attraverso adeguata segnaletica, che a richiedere al Comune di Monfalcone un controllo in merito all'utilizzo dei parcheggi del Pronto soccorso". ARC/LIS/pph