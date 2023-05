Sanità: Riccardi, proficuo incontro associazioni farmacisti

Palmanova, 24 mag - "Sono circa 400 le farmacie attive oggi in Friuli Venezia Giulia: sono presidi di grande importanza per i nostri cittadini. Hanno dimostrato la loro strategicità durante il periodo pandemia e con loro stiamo impostando una progettualità perché la farmacia diventi sempre più un presidio di servizio territoriale a servizio del cittadino con migliori condizioni di prossimità". Così si è espresso l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio a Palmanova ha incontrato le associazioni che rappresentano le farmacie del Friuli Venezia Giulia. "All'interno di questo progetto strategico - ha aggiunto Riccardi -, il primo passo è quello del completamento della dematerializzazione delle ricette, grazie al superamento di alcuni vincoli derivanti dalla norma sulla privacy. Un superamento che può contare sull'adesione già dell'86 per cento della popolazione del Friuli Venezia Giulia all'utilizzo del fascicolo sanitario elettronico: un dato molto significativo e indicativo dell'accresciuta sensibilità e responsabilità della popolazione della nostra regione. Il dato di adesione, infatti, risulta oggi raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemia". "Ringrazio i referenti delle associazioni che rappresentano le farmacie per il proficuo, chiaro e costruttivo incontro di oggi. Con loro proseguiremo insieme, forti della loro professionalità e della loro capillarità sul territorio regionale", ha concluso Riccardi. ARC/PT/pph