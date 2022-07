Santi Patroni: Riccardi, richiamo forte a identità

Udine, 12 lug - "Nell'omelia del cardinale Dominique Mamberti ho trovato un forte richiamo alla tradizione aquileiese della Chiesa di questa regione e ai valori della friulanità: è importante questa rinnovata tradizione della festa dei santi patroni Ermacora e Fortunato soprattutto in questo particolare momento delicato che tutti stiamo vivendo, caratterizzato da un profondo stato di incertezza". Lo ha commentato il vicegovernatore di Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi al termine della Santa Messa solenne, accompagnata dal coro della cappella musicale pontificia Sistina, che è stata celebrata in occasione della ricorrenza dei santi Ermacora e Fortunato, patroni oltre che dell'Arcidiocesi anche della città di Udine. Particolarmente partecipata la Santa Messa in Duomo, presieduta dal cardinale Dominique Mamberti e animata da letture e preghiere nelle quattro lingue del territorio diocesano: italiano, friulano, sloveno e tedesco. Al termine della Santa Messa, assieme all'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato, il cardinale ha benedetto la città con le reliquie dei Santi Patroni dal sagrato della cattedrale, auspicando una concordia operosa, l'attenzione ai piccoli e agli anziani e agli ammalati, una premurosa apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. Nel corso dell'omelia il cardinale aveva richiamato all'importanza di una Chiesa accogliente e aperta come una casa e di uno stile di vita che non annulla il prossimo, ma lo accoglie e ne favorisce l'esistenza, sottolineando come l'esperienza della Chiesa di Aquileia si sia rivelata nella sua essenza, come Chiesa in cui ognuno ha potuto ritrovare se stesso nella sua specificità. Numerose le autorità che hanno preso parte alla celebrazione, tra gli altri il sindaco Pietro Fontanini, che al termine della benedizione ha rivolto un discorso sul sagrato ai numerosi fedeli intervenuti alla Santa Messa, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e il prefetto di Udine Massimo Marchesiello. Questa sera alle 20 sarà invece la Basilica di Aquileiaa ospitare la concelebrazione eucaristica con i Vescovi della regione, presieduta dal cardinale Giuseppe Betori. ARC/EP/pph