Sbarco bersaglieri: Roberti, per Trieste anniversario evocativo

Trieste, 3 nov - "L'anniversario dello sbarco dei Bersaglieri ha un grande significato per una città come Trieste che si sente profondamente italiana. Una cerimonia altamente evocativa e toccante, in una giornata già particolarmente sentita dalla popolazione per le celebrazioni in onore del Santo Patrono. La presenza quest'oggi delle associazioni combattentistiche d'Arma e di molto pubblico dimostrano l'attaccamento della cittadinanza a queste ricorrenze". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, a margine dell'evento commemorativo del 104esimo anniversario della redenzione di Trieste all'Italia e dello sbarco dei Bersaglieri del 39esimo battaglione, che il 3 novembre 1918 liberarono la Città dagli austriaci. L'assessore ha preso parte alla deposizione della corona di alloro con gli onori ai caduti, portata presso la Scala Reale dalla staffetta tricolore partita da San Giusto, e al successivo ammainabandiera in piazza Unità d'Italia, alla presenza del gonfalone della città di Trieste e del sindaco Roberto Dipiazza. ARC/PAU/al