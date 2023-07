Scherma: Fedriga, Navarria simbolo sportivo Fvg

I complimenti del governatore all'atleta di Carlino per le due medaglie mondiali



Trieste, 28 lug - "A nome di tutta l'Amministrazione regionale porgo vivissimi complimenti a Mara Navarria per le due medaglie vinte ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Dopo il bronzo individuale di mercoledì, oggi la spadista friulana è stata protagonista nella finale a squadre contro la Polonia, portando la squadra azzurra a sfiorare l'oro. Da anni ormai Mara è un autentico simbolo sportivo della nostra regione, uno di quei modelli di impegno e perseveranza a cui tanti giovani possono trarre ispirazione".



Sono le parole con cui il governatore Massimiliano Fedriga ha voluto omaggiare Mara Navarria per la medaglia di bronzo individuale e d'argento a squadre ottenute tra mercoledì e oggi con la maglia azzurra a Milano nel corso dei campionati mondiali di scherma. Nella prova individuale di spada l'atleta di Carlino ha superato ai quarti di finale la numero uno al mondo, Man Wai Kong di Hong Kong, cedendo solo in semifinale alla connazionale Alberta Santuccio, mentre nella gara a squadre ha spinto la Nazionale italiana fino alla finale disputata oggi pomeriggio, poi vinta dalla Polonia.



"I risultati ottenuti - ha aggiunto Fedriga - rappresentano per Mara e per il Friuli Venezia Giulia un traguardo di grande prestigio e mi auguro che possano contribuire ad aprirle la strada per i prossimi Giochi olimpici, a cui ha già partecipato con onore nel 2012 e nel 2021".



Il governatore si è felicitato anche con le triestine Veronica Gant e Lucrezia Cergol, le due atlete triestine del Setteroso che a Fukuoka in Giappone ha conquistato oggi la medaglia di bronzo iridata. "Un altro podio di grandissimo prestigio che conferma il ruolo della nostra pallanuoto a livello internazionale".