Schianto Freccia tricolore: Fedriga, vicinanza e profondo cordoglio

Trieste, 16 - "Grande dolore e profonda vicinanza alla famiglia della bambina di cinque anni venuta a mancare nell'incidente occorso alle Frecce Tricolori a seguito dello schianto di uno dei velivoli della pattuglia" a Torino Caselle è stato espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.



"Non ci sono parole - così Fedriga - per esprimere la commozione per una tragedia così che ha investito un intero nucleo familiare. Dalle prime ricostruzioni pare che sia accaduto qualcosa di imponderabile che va al di là della maestria dei nostri piloti, ai quali esprimo vicinanza in questo momento difficile che li ha visti coinvolti". ARC/PPH