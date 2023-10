Sci: Anzil e Bini, assegnati al Fvg i mondiali juniores 2025

Trieste, 26 ott - "I campionati mondiali juniores di sci alpino 2025 si terranno in Friuli Venezia Giulia e saranno ospitati nel polo di Tarvisio".



A darne notizia sono il vicegovernatore Mario Anzil e l'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, all'indomani della riunione del consiglio della FIS, che ha scelto Tarvisio come sede della competizione internazionale. I campionati mondiali juniores di sci alpino, organizzati dalla Federazione Internazionale Sci, sono riservati agli atleti di età compresa tra i 16 e i 21 anni e si tengono a cadenza annuale. Il Friuli Venezia Giulia ha già ospitato la manifestazione nel marzo 2002, quando le gare si tennero nei poli di Tarvisio, Sella Nevea e Zoncolan. "I campionati del mondo juniores di sci alpino - commentano gli esponenti della giunta Fedriga - tornano in Friuli Venezia Giulia e a Tarvisio, che ha già ospitato questa manifestazione nel marzo 2002. Si tratta di un segnale importante da parte della Federazione internazionale, che testimonia il successo degli investimenti portati avanti in questi anni dalla Regione per accrescere l'attrattività dei poli montani e migliorarne le strutture, rendendo la nostra Regione nuovamente adatta ad ospitare eventi di respiro mondiale". La manifestazione si terrà a Tarvisio tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo e vedrà la partecipazione di centinaia di giovani atleti provenienti da oltre cinquanta paesi del mondo. Sei le discipline di gara previste: Discesa libera, Super G, Slalom, Slalom Gigante, Combinata a squadre, Parallelo a squadre. In tutto saranno undici i giorni di manifestazione, compresi gli eventi di apertura e di chiusura.



"Questa notizia - ha commentato il vicegovernatore - conferma l'impegno costante nel portare avanti eventi sportivi di prestigio internazionale nella nostra regione, investendo in strutture di alta qualità per rafforzare l'attrattività dei nostri poli sciistici montani. Si tratta di un segnale di fiducia da parte della Federazione Internazionale Sci, che riconosce il nostro impegno nella promozione dello sport. Siamo onorati di essere stati scelti come sede di questa prestigiosa competizione internazionale e non vediamo l'ora di accogliere giovani atleti da tutto il mondo nel cuore delle nostre montagne. Tarvisio, con la sua storia di successo nell'organizzazione di competizioni sciistiche - così Anzil -, rappresenta il luogo ideale per ospitare questi giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Questo evento contribuirà inoltre a rafforzare il nostro impegno nella promozione dello sport giovanile e nell'aspirazione a far diventare il Friuli Venezia Giulia un punto di riferimento per manifestazioni sportive di respiro mondiale". "Grazie all'importante lavoro svolto da PromoTurismoFVG - ha spiegato l'assessore Bini - la candidatura di Tarvisio per i campionati mondiali juniores di sci alpino 2025 è stata accolta positivamente dalla FIS. Oltre ad una tra le piste più tecniche e veloci del Circo Bianco, la Di Prampero, Tarvisio può vantare anche un'ottima offerta ricettiva e di accoglienza turistica, che saprà dare risposta alle esigenze delle centinaia di persone, tra atleti e squadre, che giungeranno in Friuli Venezia Giulia per la manifestazione". "I campionati del mondo juniores di sci alpino - ha concluso Bini - rappresentano l'ennesimo grande evento in grado di garantire visibilità internazionale al Friuli Venezia Giulia e a un polo, quello di Tarvisio, che solo nel 2023 ha visto crescere le presenze turistiche di circa il 20%". ARC/Com/pph