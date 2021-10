Sci: Regione, dialogo con Fisi per riportare coppa del mondo in Fvg

Incontrati presidente nazionale e regionale della Federsci



Pordenone, 6 ott - Riportare le gare di Coppa del mondo e, in generale, le grandi manifestazioni del circo bianco sulle piste del Friuli Venezia Giulia, già utilizzate più volte in passato per questo tipo di manifestazioni sportive.



È stato questo uno degli argomenti emersi oggi nell'incontro svoltosi a Trieste tra il governatore della Regione, il presidente nazionale della Federazione italiana sport invernali, alcuni consiglieri nazionali della Federazione nonché il presidente del Comitato regionale Fvg della Fisi.



Il capo dell'esecutivo del Friuli Venezia Giulia ha voluto affrontare insieme ai vertici delle due Federazioni una serie di argomenti riguardanti lo sci in vista dell'avvicinarsi della stagione invernale. In particolare il governatore si è soffermato sui grandi eventi sportivi, che già più volte hanno visto protagonista il Friuli Venezia Giulia sia per la presenza di impianti in grado di ospitare manifestazioni di livello internazionale, sia per la perfetta capacità organizzativa dimostrata in molteplici occasioni.



L'intento è quello di riportare in regione le gare di Coppa del mondo e di Coppa Europa, "top event" sportivi che rappresentano un volano anche per la promozione turistica e per l'economia del territorio. La Regione vuole infatti mettere in campo una serie di iniziative affinchè, dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, la stagione sciistica possa riprendere a pieno ritmo pur nel rispetto delle vigenti norme anticovid.