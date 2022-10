Scienza: Callari, ricerca asset strategico per crescita economica

L'assessore è intervenuto questa mattina al convegno organizzato sul tema dal Codiger Trieste, 25 ott - "Dopo aver vissuto anni difficili a causa della pandemia ora dobbiamo affrontare lo tsunami causato dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica che rischia di mettere in seria difficoltà il tessuto produttivo europeo. Servono quindi risposte forti e innovatrici e la ricerca scientifica, con la sua capacità di fare rete, è un elemento fondamentale per individuarle e vincere la sfida della crescita economica soprattutto in un contesto complesso come quello attuale". È questo il messaggio lanciato dall'assessore regionale a Patrimonio e sistemi informativi Sebastiano Callari all'evento "La sfida della crescita - Dall'unicità alla co-creazione di valore", organizzato a Trieste nell'aula magna della Sissa dalla Conferenza permanente dei direttori degli enti pubblici di ricerca italiani (Codiger), che riunisce tutti i ventuno enti pubblici nazionali di ricerca, promuovendone l'aggregazione e la collaborazione Ricordando come il Friuli Venezia Giulia abbia una grande vocazione scientifica e come l'Europa nel 2019 la abbia riconosciuta come "strong innovator", l'assessore ha evidenziato che "in passato, purtroppo la politica non si interessata abbastanza della ricerca scientifica nonostante questa sia un tassello fondamentale per la crescita del territorio e in particolare della nostra regione". Rivolgendosi a tutti i presenti e in particolare ai ricercatori, Callari ha aggiunto che "è fondamentale tornare a sognare, perché il sogno non è antitetico alla scienza. Quest'ultima ci ha insegnato, infatti, che anche se una cosa pare impossibile molto spesso è invece raggiungibile, un concetto che si può applicare in tutti i campi, dal quello aerospaziale fino a quello medico. Per raggiungere questi risultati la politica deve essere capace di superare visioni strumentali e destinare risorse adeguata, come avviene in Friuli Venezia Giulia, per un comparto sempre più strategico: l'Italia è patria di grandi talenti scientifici e il nostro dovere è coltivarli a favore della società e dell'intero Paese". ARC/MA/pph