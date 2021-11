Scienza: Zilli, conoscenza e innovazione fondamentali per sfide future

Trieste, 19 nov - "Il Friuli Venezia Giulia è un territorio vocato alla scienza, all'innovazione e agli scambi culturali in virtù della sua storia, ma anche per la sua crescita e la propensione verso il futuro. Certamente il momento straordinario che stiamo vivendo impone una rivisitazione della scala dei valori e delle priorità. Per questo gli argomenti trattati in questi giorni dall'Organizzazione per le donne nella scienza per i Paesi in via di sviluppo (Owsd) sono di grande attualità e rappresentano spunti fondamentali per chi ricopre ruoli di governo".

Lo ha affermato l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, che oggi è intervenuta in modalità telematica alla sesta Assemblea generale e conferenza internazionale dell'Owsd.

Nel portare il saluto del governatore Massimiliano Fedriga, l'assessore Zilli ha ricordato quanto sia strategica la conoscenza scientifica per l'intero pianeta come per la nostra Regione.

"Il Friuli Venezia Giulia vuole continuare a essere culla dell'innovazione. Sono tante le sfide che in questo ambito vogliamo cogliere insieme a quella importante comunità scientifica che - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - nel nostro territorio ha fatto del proprio lavoro una grande missione". ARC/RT/ma