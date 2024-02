Scienze della vita: Rosolen, aperto bando per idee innovative

Al via la prima delle quattro linee di finanziamento programmate dalla Regione con l'obiettivo di aumentare l'attrattività del territorioTrieste, 1 feb - "Dopo aver sostenuto l'evento 'Promuovere l'innovazione nelle Scienze della vita. Friuli Venezia Giulia, the place to be', tenutosi a Trieste lo scorso 8 e 9 novembre 2023, la Regione continua la sua missione per diventare territorio di particolare interesse per le imprese che operano nel campo delle Scienze della vita". È quanto afferma l'assessore alla Ricerca Alessia Rosolen in occasione della prima uscita del bando per la selezione delle idee innovative.Il 31 gennaio 2024 è stato infatti pubblicato il bando, riferito alla prima delle quattro linee di finanziamento, con cui la Regione si propone di selezionare e premiare idee innovative elaborate da piccole e medie imprese, start-up e spin-off, anche non aventi sede in Friuli Venezia Giulia.La dotazione finanziaria del bando è di 110.000 euro da suddividere fino a un massimo di 11 premi da 10.000 euro cadauno. Le idee e soluzioni innovative presentate devono essere afferenti all'Area di specializzazione "Salute, Qualità della vita, Agroalimentare e Bioeconomia" della Strategia regionale per la specializzazione intelligente (S4)."L'elemento innovativo di questo bando è che i vincitori delle idee premiate potranno poi partecipare alla seconda linea di finanziamento, che consentirà di trasformare le loro idee in progetti di ricerca-sviluppo-innovazione da realizzare in collaborazione con imprese e organismi di ricerca del territorio facenti parti dell'ecosistema delle Scienze della vita" ha spiegato Rosolen.Le idee possono essere presentate attraverso la piattaforma dedicata del Cluster Scienze della Vita (ibit.ly/k8Eap) a partire dal 1° marzo 2024 e fino al 30 aprile 2024. A seguito di una convenzione, la gestione della misura è infatti affidata al Polo tecnologico Alto Adriatico in qualità di ente gestore del Cluster Scienze della vita.Per maggior informazioni consultare il sito web della Regione (ibit.ly/mypsH). ARC/COM/ma