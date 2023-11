Scienze vita: Fedriga, 45mln di investimenti e hub in Porto vecchio

Trieste, 8 nov - "Lo sviluppo delle scienze della vita rientra perfettamente nelle linee programmatiche della Regione. Un impegno concreto che trova sostanza nei 45 milioni di euro di spesa corrente investiti sul triennio per attirare i grandi player del settore e sostenere la crescita delle start-up. Parliamo di un comparto strategico per il Friuli Venezia Giulia che stiamo rafforzando in stretta sinergia con il Cluster Scienze della Vita, le altre istituzioni pubbliche, i prestigiosi istituti scientifici e di ricerca del nostro territorio e con importanti imprese private".

Lo ha affermato questa mattina il governatore Massimiliano Fedriga in apertura dell'evento internazionale "Promuovere l'innovazione nelle Scienze della Vita - Friuli Venezia Giulia, The place to be" in programma oggi e domani a Trieste.

"Stiamo creando le condizioni - ha spiegato Fedriga - per far fare un salto di qualità al nostro territorio attraverso la contaminazione virtuosa fra ricerca, innovazione, alta formazione e investimenti pubblici e privati. Il Friuli Venezia Giulia vuole offrire grandi opportunità a tutti gli attori protagonisti a livello globale di un settore sempre più rilevante come quello delle scienze della vita".

Nel corso del suo intervento il governatore ha anche annunciato un importante progetto. "Oltre al trasferimento della nuova sede della Regione, vogliamo realizzare in Porto vecchio un hub dedicato proprio alle start-up che si occupano di scienze della vita e di navalmeccanica, comparti fondamentali per la crescita del Friuli Venezia Giulia".

"L'obiettivo - ha aggiunto Fedriga - è quello di creare un ambiente dove scienziati, ricercatori, studenti, imprenditori e cittadini possano utilizzare spazi comuni e incontrarsi nella quotidianità. Una cittadella dell'innovazione dove possano nascere numerose occasioni di collaborazione e crescita".

In conclusione il governatore ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia è ai vertici per quanto riguarda il possesso di dati sanitari. "È fondamentale - ha sottolineato - saper utilizzare al meglio questi strumenti indispensabili per prendere decisioni corrette per il presente e per il futuro". ARC/TOF/al