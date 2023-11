Scienze vita: Rosolen, in Fvg creato sistema per sostenibilità sociale

Trieste, 8 nov - "Le scienze della vita rivestono un ruolo importante a livello mondiale. Su input del governatore Fedriga l'Amministrazione regionale ha investito molto in questo settore per costruire un ecosistema insieme a tutti gli attori presenti sul territorio. Un comparto che ha una grande propensione all'innovazione, che conta quasi 5mila lavoratori e 172 imprese in grado di generare un valore di produzione pari a 937 milioni di euro e che fa parte di un sistema più grande dove operano enti di ricerca, tre università, istituti tecnici superiori e numerose altre realtà".

Lo ha affermato questa mattina l'assessore alla Ricerca Alessia Rosolen partecipando all'evento internazionale "Promuovere l'innovazione nelle Scienze della Vita - Friuli Venezia Giulia, The place to be" che si tiene oggi e domani a Trieste.

"In Friuli Venezia Giulia - ha ricordato Rosolen - stiamo registrando una forte decrescita demografica e un importante allungamento della vita in un momento storico in cui stiamo assistendo a dinamiche di cambiamento complesse ed estremamente veloci".

"Questi fenomeni finiscono per impattare in modo significativo sulla nostra società che sta conoscendo nuove soluzioni in ambito biomedicale, farmaceutico, ospedaliero e digitale. Innovazioni - ha aggiunto l'assessore - che non possono certo essere sottovalutate da un territorio come il Friuli Venezia Giulia che vuole continuare ad essere attrattivo anche a livello internazionale".

Per Rosolen il tema più importante è quello della qualità della vita dei cittadini e della sostenibilità sociale del nostro territorio. "Con l'allungamento della vita - ha sottolineato - trascorriamo circa 22 anni senza essere autosufficienti o autonomi. Una condizione che deve essere oggetto delle nostre attente riflessioni".

"Le scienze della vita ci aiutano pertanto ad affrontare questi cambiamenti, a queste evoluzioni della società che sono inevitabili ma che non devono trovarci impreparati - ha ammonito l'assessore -. Il sistema trasversale e multidisciplinare che abbiamo creato, con al centro il Cluster Scienze della Vita del Friuli Venezia Giulia, è un sostegno fondamentale in questa fase di transizione verso un modello diverso da quello che abbiamo conosciuto finora".

"La nostra regione - ha concluso Rosolen - vuole essere un esempio, anche a livello europeo, nella trasmissione di questi principi, generando al tempo stesso benessere e sviluppo".