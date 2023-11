Scienze vita: Rosolen, sistema Fvg efficace grazie a lavoro sinergico

Trieste, 9 nov - "Il forum dedicato alle scienze della vita conclusosi oggi a Trieste è stato il primo evento sostenuto dalla Regione per rappresentare questo sistema che costituisce un driver importante per lo sviluppo e l'innovazione nel nostro territorio. Abbiamo presentato nell'occasione i bandi regionali a supporto di imprese, idee innovative e startup, finanziati con un importo di 30 milioni di euro e che convergono su un obiettivo preciso: costruire reti che possano superare i confini della regione, valorizzare le risorse già esistenti e attrarre imprese che aiutino il nostro sistema a diventare ancora più forte". È il bilancio tracciato dall'assessore regionale alla Ricerca Alessia Rosolen al termine dell'evento "Promuovere l'innovazione nelle Scienze della Vita - Friuli Venezia Giulia, The place to be", svoltosi tra ieri e oggi al Trieste Convention Center. Oltre 700 i partecipanti - tra studenti, ricercatori, imprenditori e rappresentanti del mondo scientifico - ai seminari e ai workshop nella due giorni organizzata dal Cluster Scienze della Vita Fvg - Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani. L'assessore ha posto in evidenza il salto di qualità compiuto dal sistema regionale della ricerca negli ultimi 20 anni. "Da un mondo frammentato, geloso di piccole competenze e poco aperto, siamo passati a una visione di insieme che dimostra come lavorare in sinergia porta a raggiungere maggiori risultati - ha affermato Rosolen -. Quanto fatto in questi anni consente di perseguire con efficacia i programmi di innovazione indicati dall'Unione europea grazie all'azione coordinata di chi studia, chi opera nella ricerca e di chi sviluppa nuove tecnologie e strumenti". Nell'ambito dei cosiddetti ecosistemi dell'innovazione, ovvero collaborazione tra più regioni per la creazione di progetti innovativi, il Friuli Venezia Giulia mantiene un ruolo di rilievo confermando anche nel 2023 la sua posizione di Strong innovator. "Continueremo a impiegare le risorse di cui disponiamo - ha affermato la rappresentante della Giunta - con l'intento di incidere concretamente sulla qualità della vita dei cittadini". ARC/PAU/pph