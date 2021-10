Scuola: da Regione ed Edr soluzione per studenti succursale Petrarca

Trieste, 11 ott - Le 21 classi della succursale di largo Sonnino potrebbero trovare ospitalità nelle aule universitarie dell'immobile in via Tigor, sede fino a poche settimane fa del corso di laurea in Scienze statistiche.



È questo il contenuto emerso nel corso dell'odierno incontro tra gli assessori regionali all'Istruzione e alle Autonomie locali, il commissario dell'Ente di decentramento triestino e una delegazione del liceo Petrarca composta dalla dirigente scolastica e da due rappresentanti degli studenti.



Secondo gli assessori e il commissario, che hanno voluto ringraziare il rettore dell'Ateneo giuliano per la disponibilità, tale soluzione metterebbe al servizio degli studenti una quindicina di aule già dotate di agibilità e pertanto immediatamente fruibili.



Alla luce dell'urgenza di riprendere al più presto le attività didattiche, le parti hanno quindi concordato un sopralluogo per valutare la rispondenza della proposta alle esigenze degli studenti. ARC/DFD