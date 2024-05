Scuola: Regione, da oggi si può fare domanda per il Bonus psicologo

Trieste, 9 mag - Da oggi, giovedì 9 maggio, e fino al prossimo 14 novembre è possibile presentare domanda per ottenere il Bonus psicologo studenti Fvg. Si tratta di un'opportunità, nell'ambito degli interventi regionali per il diritto allo studio e di supporto alle istituzioni scolastiche, per sostenere gli studenti e i genitori chiamati a fronteggiare eventuali situazioni di disagio o malessere psico-fisico dei propri figli grazie ad attività di supporto e a specifiche consulenze con professionisti del settore. Con la legge di stabilità 2024 la Giunta regionale ha reso strutturale la misura e stabilito lo stanziamento complessivo di 1 milione e 500mila euro per il triennio 2024-2026.Lo annuncia l'assessore regionale all'Istruzione, ricordando che i beneficiari possono essere i nuclei familiari che comprendano al loro interno studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alla scuola secondaria di secondo grado e, da quest'anno, anche alla scuola primo grado e al sistema di Istruzione e formazione professionale (Iefp).La misura è il risultato di una convenzione tra la Regione, l'Ufficio scolastico regionale e l'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia che ha portato alla creazione di un elenco di psicologi accreditati, iscritti allo stesso Ordine regionale, per lo svolgimento di cinque sedute di consulenza psicologica in favore degli studenti.Il Bonus, che viene concesso una volta all'anno e per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo d'istruzione, si può applicare a cinque sedute di consulenza psicologica. Viene riconosciuto il 90% del costo, pari a 45 euro a seduta, per un importo complessivo di 225 euro a carico della Regione, mentre i restanti 5 euro, per un importo complessivo di 25 euro, devono essere coperti dalla famiglia.Questo incentivo è valido per interventi specialistici erogati nel corso del 2024 da un professionista, liberamente scelto, iscritto alla sezione A dell'Albo degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e accreditato nella piattaforma regionale.Se lo studente è minorenne, la domanda - che va compilata esclusivamente online collegandosi all'apposito link alla pagina www.ardis.fvg.it - deve essere inoltrata dal genitore. Se maggiorenne, obbligatoriamente dallo studente in prima persona.Il Bonus viene erogato a seguito di un colloquio informativo gratuito con lo specialista, secondo l'ordine di assegnazione da parte degli sportelli di supporto psicologico Ardis. ARC/RT/gg