Scuola: Regione, docenti e studenti costruiscono la comunità di domani

Corno di Rosazzo, 12 set - La scuola è un'esperienza che consente ai ragazzi di imparare, di crescere insieme, di aiutarsi e di affrontare in futuro altre esperienze coltivando sempre le proprie radici e l'amore per il proprio territorio. In tutto questo giocano un ruolo fondamentale i docenti e il personale scolastico che, spinti soprattutto da una grande passione, sanno trasmettere conoscenza e danno un contributo straordinario nella costruzione del Friuli Venezia Giulia di domani. Questo il concetto espresso oggi dal governatore della Regione, intervenuto a Corno di Rosazzo all'inaugurazione della prima classe della scuola secondaria di secondo grado "Maria Molinari Pietra". Nel corso della cerimonia è stato ricordato che si tratta storicamente della prima attivazione per questo percorso di studi. Nell'importante centro, che si trova nell'area collinare orientale del Friuli, è già possibile infatti frequentare sia la scuola dell'infanzia che quella primaria. Per il governatore è una grande gioia vedere che, anche grazie al sostegno della Regione, viene messo a disposizione delle famiglie un nuovo percorso didattico all'interno di un sistema scolastico che ha deciso di specializzarsi, valorizzando le eccellenze del proprio territorio. Nell'augurare buon anno scolastico a tutte le alunne e agli alunni, al corpo docente e a tutto il personale, il governatore ha esortato gli studenti a mettere il massimo impegno in questa nuova avventura. In questo istituto di Corno di Rosazzo - ha detto il massimo esponente dell'esecutivo - viene data l'opportunità di compiere attività all'aperto in un contesto naturale fuori dall'ordinario. Durante il suo intervento il governatore ha infine ripercorso rapidamente le numerose misure approvate a favore delle esigenze delle famiglie del Friuli Venezia Giulia; in questi anni sono state investite risorse quasi 10 volte superiori a quelle stanziate in precedenza. ARC/RT/al