Scuola:Regione, più autonomia in insegnamento lingue vantaggio per Fvg

Trieste, 22 set - L'obiettivo dell'Amministrazione regionale è restituire alle scuole del territorio maggiori competenze per garantire loro un'organizzazione autonoma, maggiormente rispondente alle specifiche esigenze. Il plurilinguismo applicato nei piccoli istituiti del Friuli Venezia Giulia ha consentito loro di divenire delle eccellenze e una maggiore autonomia scolastica, soprattutto per quanto riguarda la fascia confinaria, consentirebbe di compiere un ulteriore salto di qualità soddisfacendo ancora più efficacemente i fabbisogni delle nostre comunità locali.È quando spiegato, in sintesi, dall'assessore regionale all'Istruzione durante la presentazione dei risultati del progetto biennale "Inclusion and integration through foreign languages using drama and clil" (Indie Dock) sviluppato dall'Istituto comprensivo "Divisione Julia" di Trieste nell'ambito del programma Erasmus+ dell'Unione europea. L'attività, favorendo la formazione nelle lingue straniere di 17 docenti e 4 membri dello staff amministrativo e promuovendo l'inclusione con particolare attenzione al contrasto dei fenomeni di bullismo, ha ricadute su 950 allievi.Tutte le iniziative che favoriscono la conoscenza delle lingue straniere sono fondamentali nell'attuale contesto socioeconomico, ma anche in questo caso una maggiore autonomia regionale sarebbe molto utile al Friuli Venezia Giulia - ha ribadito l'esponente della Giunta -. Anche se la conoscenza dell'inglese è fondamentale la focalizzazione solo sul suo insegnamento, ad esempio, ha purtroppo portato a trascurare il tedesco, che è invece una lingua molto utile per chi vive e lavora nella fascia confinaria con l'Austria, dove si concentra la maggior parte dell'export regionale.Complimentandosi con la dirigente dell'istituto e tutti i docenti coinvolti dal progetto, l'assessore ha quindi ribadito che la Regione continuerà a sostenere convintamente le scuole del territorio, anche attraverso la buona collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, incoraggiando in particolare lo sviluppo delle soft skills, le cosiddette competenze trasversali, che sono fondamentali per la scelta del percorso scolastico e l'inserimento nel mondo del lavoro.