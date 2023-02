Scuola: Regione rilancia il bonus psicologo per gli studenti

Nuovo bando, via alle domande online dal 1. marzo Pordenone, 28 feb - Anche per il 2023 le famiglie del Friuli Venezia Giulia potranno usufruire del bonus psicologo per gli studenti. La Regione ripropone la misura che già aveva lanciato l'anno scorso rinnovando l'accordo e la "cabina di regia" con l'Ordine regionale degli psicologi, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio e l'Ufficio scolastico regionale. Per l'anno in corso, come ha evidenziato l'assessore regionale al Lavoro, istruzione e formazione, sono stati stanziati 500 mila euro, pari a 2.222 interventi di contributo. Il bonus ammonta a 225 euro e copre il 90 per cento del costo complessivo di cinque sedute con uno dei 400 psicologi accreditati sull'intero territorio regionale. Da domani il via alle domande sul nuovo bando.



La finalità del contributo, come ha ribadito l'assessore regionale, è quella di continuare a fronteggiare le situazioni di disagio o malessere psico-fisico degli studenti attraverso sostegni economici per attività di supporto e consulenza psicologica volti a promuovere la salute e il benessere degli studenti e delle loro famiglie.



Destinatari sono i nuclei familiari residenti in regione con studenti di età non superiore ai 24 anni iscritti alle scuole secondarie di primo grado o di secondo grado sia pubbliche che private. Possono accedere al bonus anche gli iscritti ai corsi di istruzione e formazione professionale e a una istituzione scolastica titolare dell'esame finale per il conseguimento del titolo conclusivo di primo ciclo inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie per l'inserimento nel sistema ordinario di Istruzione e formazione professionale.



Il bonus psicologo ammonta a 225 euro e copre il 90 per cento del costo complessivo di un ciclo di cinque sedute psicologiche. Resta a carico della famiglia la quota di 25 euro (pari a 5 euro per ciascun incontro) da versare allo psicologo accreditato con cui si sono tenute le sedute. I professionisti accreditati sono 400, mentre le sedi di ricevimento nell'intero territorio regionale sono 445: 148 nell'area triestina, 164 nell'udinese, 82 nel pordenonese e 51 nel goriziano.



La presentazione della domanda (dal 1. marzo al 30 giugno per l'anno scolastico 2022-2023; dal 1. settembre al 30 novembre per l'anno scolastico 2023-2024) dovrà essere effettuata online collegandosi all'apposito link www.ardis.fvg.it dove si potrà accedere alle informazioni necessarie. Per la compilazione della richiesta si accede alla sezione "Bonus psicologo studenti Fvg" autenticandosi tramite Spid, Cns/Crs oppure Cie.



Nel caso di studente minorenne la domanda viene presentata unicamente da un genitore anagraficamente residente con lo studente che usufruirà del bonus. Sarà necessario scaricare il modulo di consenso dell'altro genitore allegando una copia fronte retro di un documento di identità. Gli alunni maggiorenni potranno presentare la richiesta autonomamente. Entro quindici giorni dalla data di approvazione della domanda (i richiedenti riceveranno una e-mail di accoglimento dell'istanza con l'indicazione dei link per la prenotazione nell'agenda elettronica) si procederà con il colloquio informativo gratuito con lo psicologo dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio al seguito del quale lo studente riceverà il bonus che dà titolo alla fruizione di cinque sedute nello studio di uno dei 400 professionisti accreditati. L'elenco degli psicologi è consultabile online nel sito Ardis: dopo la scelta la famiglia o lo studente maggiorenne potranno contattare direttamente il professionista individuato per fissare gli appuntamenti comunicandogli il codice identificativo del bonus ricevuto. Le sedute devono essere effettuate entro cinque mesi dalla data di emissione del contributo. ARC/LIS/gg